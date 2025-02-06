Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

• Theo dõi, phản ánh, hạch toán: hàng hoá, nguyên vật liệu, tình hình sử dụng vật tư và chuyển số liệu về kế toán tổng hợp.

• Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

• Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa so với định mức.

• Kiểm kê,Tập hợp chi phí, Tính giá thành thành phẩm cuối tháng

• Thực hiện công việc liên quan đến kế toán khi được ban lãnh đạo giao phó

• Theo dõi và ghi chép sổ sách kế toán trong phần mềm kế toán theo đúng qui định nhà nước.

• Báo cáo công việc theo tuần, tháng , quý, năm

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc kinh tế.

• Ưu tien độ tuổi từ 1998 đến 1989

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán.

• Thành thạo các phần mềm: Misa, Microsoft Excel, Word.

• Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, ứng dụng thành thạo kiến thức chuyên môn vào thực tế.

• Luôn chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin