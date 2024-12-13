Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Himalaya Health Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu GM, N.07, 119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận, HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Quản lý tài chính và dòng tiền: Theo dõi doanh thu dịch vụ, sản phẩm từ chi nhánh và công ty. Tính hoa hồng, tour dịch vụ và thanh toán cho phí hoạt động vận hành. Quản lý quỹ tiền mặt, chuyển khoản, cà thẻ.

Kiểm soát chi phí: Theo dõi chi phí nguyên vật liệu, Vận hành từng chi nhánh - phòng ban.

Quản lý chứng từ và số liệu: Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, theo dõi công nợ, xuất VAT. Hỗ trợ nhân viên chi nhánh thực hiện nghiệp vụ kế toán - phần mềm.

Báo cáo tài chính: Lập báo cáo doanh thu, chi phí, hiệu quả chi nhánh, lãi lỗ tổng hợp, cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ.

Theo dõi và hỗ trợ công ty dịch vụ kế toán thuế: Phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ kê khai thuế cần thiết. Theo dõi, kiểm soát số liệu, báo cáo từ Công ty dịch vụ kế toán thuế.

Quản lý tài sản, hàng hóa: Quản lý nhập - xuất - tồn kho, kiểm kê định kỳ, bảo quản hàng hóa. Theo dõi tình trạng cơ sở vật chất. Liên hệ đối tác sửa chữa hoặc bảo trì máy móc, cơ sở hạ tầng. Lập kế hoạch mua sắm, đáp ứng nhu cầu vận hành công ty, phòng ban, chi nhánh.

Trách nhiệm khác: Tuân thủ nội quy công ty, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Độ tuổi: 25 – 30 tuổi

Giới tính: Nữ

Trình độ học vấn: Cao đẳng/Đại học

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm kế toán nội bộ.

Kỹ năng: Tỉ mỉ, chi tiết. Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, Khả năng phân tích và xử lý số liệu.

Thực hiện tốt công việc theo vị trí. Chủ động, trung thực và cẩn thận

Đưa đề xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Công ty.

Ngoại ngữ: Không yêu cầu

Tin học văn phòng: tốt

Tại Công ty TNHH Himalaya Health Spa Thì Được Hưởng Những Gì

Số ngày công trong tháng: 26 ngày/tháng

Lương căn bản: 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ

Phụ cấp cơm: 35.000 VNĐ/ngày, được tính sau 30 ngày làm việc thực tế theo quy định của Công ty.

Hỗ trợ tiền gửi xe: 100.000 VNĐ/tháng, được tính sau 30 ngày làm việc thực tế theo quy định của Công ty.

Thưởng KPI.

Bảo hiểm: Được tham gia BHXH sau 03 tháng làm việc tại Công ty.

Đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến và hoàn thiện hệ thống Công ty.

Đưa ra đề xuất về việc phân bổ chi phí của công ty.

Đề xuất chế độ, phúc lợi cá nhân theo quy định Công ty.

