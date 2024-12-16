Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Hoàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 184/14 nguyễn xí , phường 26, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Nhập liệu chứng từ khi hàng về, chứng từ xuất nhập kho, Báo cáo tình hình xuất nhập kho trên hệ thống

- Hàng tháng chuẩn bị hóa đơn mua vào bán ra đưa cho kế toán dịch vụ nhập kho

- Từ ngày 4-10 hàng tháng đối chiếu bảng kê mua vào bán ra, bảng kho nhập vào bán ra hàng tháng.

- Tham gia kiểm kê kho hàng tháng.

- Nhận hàng khi đối tác giao tới công ty kiểm kê số lượng và kí nhận , sắp xếp hàng lên kho theo mẫu.

theo mẫu

- Ghi nhận, trả máy khách mang máy tới bảo hành sửa chữa.

- Hỗ trợ soạn hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng hóa lưu kho.

- Các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên kế toán:

• Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán.

• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén,ham học hỏi.Hỗ trợ qua lại lẫn nhau trong quá trình làm việc.

Không có các khoản nợ xấu từ FE

Độ tuổi : 25 - 40 tuổi

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Hoàn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 8.000.000 đ

• Du lịch nghỉ mát ít nhất 1 lần/1 năm

• Được hưởng 0.5% doanh số bán hàng cá nhân.

• Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.

• Đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Hoàn

