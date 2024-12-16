Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307C Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm vững nghiệp vụ, quy trình, chính sách và luật kế toán hiện hành

- Cập nhật, kiểm tra và theo dõi bản dự toán chi tiết và tổng hợp theo từng dư án, công trình

- Kiểm tra, cập nhật và theo dõi chi tiết thanh toán hợp đồng các dự án, công trình thực hiện. Đối chiếu và báo cáo theo định kỳ hàng tuần, tháng.

- Kiểm tra chứng từ hợp lý hợp lệ, làm phiếu thu – chi, kiểm tra và xuất hóa đơn VAT bán ra.

- Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm Kế toán và in lưu trữ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định

- Kiểm tra, cập nhật và theo dõi chi tiết, tổng hợp các khoản Công nợ Phải Thu, Công nợ Phải Trả

 Định kỳ kiểm tra đối chiếu với các bộ phận liên quan và đối chiếu xác nhận công nợ với Khách hàng, Nhà cung cấp.

 Làm báo cáo công nợ định kỳ và lập kế hoạch thu hồi nợ, thanh toán nợ đúng thời hạn quy định

- Kiểm soát, phân bổ quản lý chi phí dự án, thanh toán nhà thầu

- Kiểm tra, cập nhật chi tiết Nhập, Xuất hàng hóa tại Dự án, công trình => Cuối kỳ tổng hợp Báo cáo Nhập Xuất Tồn đối chiếu sổ sách với thực tế

- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo khối lượng dự toán, nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm cho các công ty xây dựng, kiến trúc, sản xuất.

- Biết sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng.

- Năng lực tổ chức, sắp xếp tốt, có khả năng sáng tạo, phân tích đánh giá

- Nhiệt tình, tự tin, giao tiếp tốt, có tinh thần đồng đội; khả năng hợp tác và làm việc nhóm tốt. Nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc cao.

- Trung thực, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.

- Năng động, cẩn thận, đam mê, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến.

- Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người.

- Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không tư lợi.

- Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, có thể đi công tác khi có yêu cầu.

- Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty TNHH J.G Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo thỏa thuận phù hợp với mong muốn và năng lực bản thân.

- Được thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương).

- Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Có cơ hội làm việc với chuyên gia, kiến trúc sư người Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH J.G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin