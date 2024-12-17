Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

-Hỗ trợ liên hệ khách hàng về các vấn đề liên quan đến đơn hàng, giao nhận hàng hóa.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 20-30

- Chuyên môn: Ưu tiên các ứng viên có chuyên ngành và kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu. Tuy nhiên công ty cũng hoan nghênh các bạn sinh viên mới ra trường có nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi.

- Tiếng Anh (đọc viết)

- Tin học văn phòng (word, excel…)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, sắp xếp quản lý thời gian, lập kế hoạch; đoàn kết – làm việc nhóm.

- Chịu áp lực, trách nhiệm, chỉn chu, tự giác.

Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH theo quy định của Pháp luật

- Thưởng quý, thưởng sinh nhật, hiếu hỉ

- Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng)

- Địa điểm làm việc: Quận 7 và Bình Chánh, Tp.HCM

- Địa điểm làm việc: Quận 7

, Tp.HCM

