Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 116 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
-Hỗ trợ liên hệ khách hàng về các vấn đề liên quan đến đơn hàng, giao nhận hàng hóa.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, độ tuổi từ 20-30
- Chuyên môn: Ưu tiên các ứng viên có chuyên ngành và kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu. Tuy nhiên công ty cũng hoan nghênh các bạn sinh viên mới ra trường có nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi.
- Tiếng Anh (đọc viết)
- Tin học văn phòng (word, excel…)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, sắp xếp quản lý thời gian, lập kế hoạch; đoàn kết – làm việc nhóm.
- Chịu áp lực, trách nhiệm, chỉn chu, tự giác.
Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH theo quy định của Pháp luật
- Thưởng quý, thưởng sinh nhật, hiếu hỉ
- Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng)
- Địa điểm làm việc: Quận 7 và Bình Chánh, Tp.HCM
- Địa điểm làm việc: Quận 7
, Tp.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
