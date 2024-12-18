Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam
Mức lương
11 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 3, 596 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 22 Triệu
- Nhập sổ sách thu chi, định khoản, phân bổ chi phí, hạch toán sản xuất, báo cáo tài chính
- Sử dụng phần mềm kế toán nhập dữ liệu
- Lập kế hoạch thu chi, nguyên liệu, tài chính
Với Mức Lương 11 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán
- Thành thạo định khoản, thành thạo phần mềm kế toán
- Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành
Benefit:
- Thưởng tháng 13
- Đóng BHXH đầy đủ
- Đào tạo, làm việc với các chuyên gia nước ngoài
* Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM
Tại Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Thưởng tháng 13
Chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm
Đào tạo
Đào tạo, làm việc với các chuyên gia nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
