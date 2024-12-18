Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 22 Triệu

Mức lương 11 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 3, 596 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 22 Triệu

- Nhập sổ sách thu chi, định khoản, phân bổ chi phí, hạch toán sản xuất, báo cáo tài chính

- Sử dụng phần mềm kế toán nhập dữ liệu

- Lập kế hoạch thu chi, nguyên liệu, tài chính

Với Mức Lương 11 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán

- Thành thạo định khoản, thành thạo phần mềm kế toán

- Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành

Benefit:

- Thưởng tháng 13

- Đóng BHXH đầy đủ

- Đào tạo, làm việc với các chuyên gia nước ngoài

* Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam

