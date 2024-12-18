Tuyển Kế toán nội bộ Worldlink Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra và xác minh hóa đơn hợp lệ từ nhà cung cấp mua hàng hàng tháng

Theo dõi đơn hàng, nhập đơn hàng trên phần mềm

Cập nhật báo giá hàng tháng của các đại lý

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Xuất hóa đơn VAT

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Kinh nghiệm 0.5 năm hoặc không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được training khi làm việc)

Thành thạo tin học văn phòng, chịu được áp lực, sẵn sàng hỗ trợ công việc khác khi cần

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Tại Worldlink Express Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thảo thuận (trao đổi khi phỏng vấn)

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết,..

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Được tham gia du lịch công ty hàng năm

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worldlink Express

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin