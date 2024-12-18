Tuyển Kế toán nội bộ Worldlink Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Worldlink Express
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Kiểm tra và xác minh hóa đơn hợp lệ từ nhà cung cấp mua hàng hàng tháng
Theo dõi đơn hàng, nhập đơn hàng trên phần mềm
Cập nhật báo giá hàng tháng của các đại lý
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn VAT
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Kinh nghiệm 0.5 năm hoặc không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được training khi làm việc)
Thành thạo tin học văn phòng, chịu được áp lực, sẵn sàng hỗ trợ công việc khác khi cần
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Tại Worldlink Express Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thảo thuận (trao đổi khi phỏng vấn)
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết,..
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Được tham gia du lịch công ty hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worldlink Express
