Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đại Phát Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Đại Phát Nguyên
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 93/15 Phạm Phú Thứ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Quản lý công nợ khách hàng: Kiểm tra, theo dõi, làm bảng kê, đôn đốc thu công nợ.
- Làm kế toán thu chi
- Kiểm soát các đơn phát hàng thu tiền COD
- Xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan tới phạm vi công việc.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được BGD huy động.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hồ sơ:
Tại Công Ty TNHH Đại Phát Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
=> Mức lương có thể được điều chỉnh tùy theo năng lực của ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Phát Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI