Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 81 Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
Thực hiện công tác ghi chép, phân loại và tổng hợp chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận các số liệu kế toán.
Hỗ trợ trong công tác kiểm toán nội bộ và bên ngoài.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên tại vị trí kế toán nội bộ.
Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo trong công việc. Biết tự tổ chức, sắp xếp để thực hiện công việc đúng thời hạn, đúng quy định.
Có kiến thức kế toán tốt, kỹ năng tổng hợp, đối chiếu và phân tích số liệu.
Sử dụng tốt các phần mềm tin học, Words, Excel và phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
Biết tiếng Trung là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và thân thiện
Chế độ phép năm, BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

