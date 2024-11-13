Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 218 Đường số 10, Mỹ Kim 2, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Phân loại, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.

Cập nhật, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán định kỳ.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham gia vào các dự án liên quan đến kế toán nội bộ.

Hỗ trợ trong việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm ở vị trí kế toán nội bộ là một lợi thế.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như nhóm.

Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc mới.

Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia

