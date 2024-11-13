Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 218 Đường số 10, Mỹ Kim 2, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Phân loại, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.
Cập nhật, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán định kỳ.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Tham gia vào các dự án liên quan đến kế toán nội bộ.
Hỗ trợ trong việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm ở vị trí kế toán nội bộ là một lợi thế.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như nhóm.
Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc mới.

Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 218 Đường số 10, Mỹ Kim 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

