Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Tân Xuân 6 Xã Tân Xuân, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Làm hợp đồng theo mẫu sẵn, công nợ khách hàng

- Theo dõi công nợ và đặt hàng nhà cung cấp.

- Theo dõi chi phí sản xuất, thi công

- Theo dõi bảo hiểm – tính lương

- Nhập liệu dữ liệu báo cáo dòng tiền phát sinh hàng ngày

- Công việc kế toán nội bộ khác theo sự phân công của KTTH.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ

- Thành thạo kỹ năng office và phần mềm kế toán

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có tư duy về xử lý về số liệu

- Mong muốn làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 12 triệu

- Có thưởng lương tháng 13

- Lương cứng theo quy định + trợ cấp (điện thoại, xăng xe, cơm trưa...) + lương theo tỷ lệ hoàn thành công việc

- Thưởng theo năng lực làm việc

- Thưởng theo tỷ lệ lợi nhuận của dự án cùng các phòng ban khác

- Được hưởng các chế độ Công ty quy định

- Nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực thực tế và kết quả cống hiến với Công ty

- Thưởng cuối năm theo năng lực làm việc

- Được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,... theo quy định của luật lao động

- Lương thưởng, Quà tết, thưởng lễ; Du lịch...

- Được tự do thể hiện năng lực và được công ty tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN

