Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Shop Hằng Nga, 678, Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tập hợp dữ liệu thông tin, hồ sơ hóa đơn liên quan đến việc mua hàng-bán hàng

- Hạch toán các nghiệp vụ, chứng từ phát sinh hàng ngày liên quan đến sổ quỹ và tiền gởi.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoá đơn, chứng từ trước khi hạch toán lên phần mềm đầy đủ.

- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối số liệu kế toán giữa sổ chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Cuối kỳ mỗi tháng kết chuyển lên báo cáo gởi đến KTT và BGD.

- Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ phải thu & phải trả.

- Đề xuất xử lý các khoản Công nợ tới hạn, quá hạn, phải thu khó đòi

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kế toán cao: ứng viên cần hoàn thành và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và có khả năng làm việc đầy đủ các nhiệm vụ kế toán như làm báo cáo, kiểm tra số liệu, hạch toán chứng từ, v.v.

- Trung thực: kế toán nội bộ phải làm việc với các số liệu và thông tin rất quan trọng của công ty, do đó, yêu cầu trung thực, cẩn trọng và bảo mật thông tin.

- Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu, có khả năng tính toán chính xác và nhanh nhạy để giảm thiểu các sai sót.

- Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt , cần phối hợp làm việc nhịp nhàng với các đồng nghiệp khác để đạt hiệu quả cao trong công việc.

- Kỹ năng tin học văn phòng: Thực hiện các tác vụ kế toán nhanh chóng và chính xác, kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm máy tính , phần mềm kế toán AMIS. Kỹ năng excel tốt là một lợi thế.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 (8H00 - 11H30 ; 13H00 - 17H30)

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ, quà 8/3…)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Vô Cực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin