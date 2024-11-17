Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 33, đường 15, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

'1. Kiểm tra kiểm soát các công việc của kế toán thanh toán: bộ hồ sơ, cập nhật hạch toán phần mềm đúng tiến độ các tài khoản liên quan đảm bảo thanh toán chi phí trong định mức.

2. Kiểm tra kiểm soát các công việc của kế toán công nợ phải thu: bộ hồ sơ, cập nhật hạch toán phần mềm đúng tiến độ các tài khoản 131,511,333... đảm bảo tiến độ thu hồi công nợ đúng hạn

3. Kiểm tra, kiểm soát công việc hàng ngày của kế toán kho, cập nhật số liệu lên phần mềm kịp thời

4. Tuân theo sự điều động phân công của KTT

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Tốt nghiệp đại học các trường ĐH ngoại thương, Học viện tài chính, ĐH kinh tế quốc dân, ...

- Chịu được áp lực công việc

- Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu & Thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp: 1.000.000/tháng

- Chuyên cần: 500.000/tháng

- Đi lại, nhà ở: 400.000/tháng

- Thâm niên sau 3 tháng LV: 100.000/tháng

- Phụ cấp cơm trưa + tăng ca

Chế độ con nhỏ, nguyệt san, sinh nhật, phép năm, du xuân, nghỉ mát, ...

Chế độ BHXH, lương tháng 13, lương thưởng ngày lễ tết đầy đủ theo Luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin