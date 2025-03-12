Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH ô tô Việt Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH ô tô Việt Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ô tô Việt Hải
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty TNHH ô tô Việt Hải

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH ô tô Việt Hải

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 938 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán thanh toán.
Lập báo cáo thanh toán hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả.
Phân tích và giải trình các khoản chênh lệch phát sinh trong quá trình thanh toán.
Hỗ trợ kiểm tra tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán thanh toán.
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp liên quan đến thanh toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thanh toán.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Nắm vững các quy định, chính sách về kế toán thanh toán.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: Vlookup, Pivot Table,...) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo trì/sửa chữa là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH ô tô Việt Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ô tô Việt Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ô tô Việt Hải

Công ty TNHH ô tô Việt Hải

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km 14 +600 Quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

