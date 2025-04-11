Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH môi trường Sông Công làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 124 tổ 4 thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ chính xác của chứng tư kế toán
Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách khoa học
Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
