Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH môi trường Sông Công làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lập chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ chính xác của chứng tư kế toán

Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách khoa học

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn