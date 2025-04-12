Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 16 Liền kề 14 Khu đô thị Văn Khê
- La Khê
- Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập bảng biểu, kế hoạch công việc được phân công
Nhập các dữ liệu nội bộ phát sinh lên phần mềm (theo các phần được phân công)
Kiểm soát và cảnh báo các bất thường với các phần hành kế toán được phụ trách
Phối kết hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc
Chốt sổ chi tiết và báo cáo các phần hành kế toán phụ trách
Theo sát hoạt động nội bộ, báo cáo đo lường chỉ số các team kinh doanh và chi phí nội bộ
