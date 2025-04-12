Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lập bảng biểu, kế hoạch công việc được phân công

Nhập các dữ liệu nội bộ phát sinh lên phần mềm (theo các phần được phân công)

Kiểm soát và cảnh báo các bất thường với các phần hành kế toán được phụ trách

Phối kết hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc

Chốt sổ chi tiết và báo cáo các phần hành kế toán phụ trách

Theo sát hoạt động nội bộ, báo cáo đo lường chỉ số các team kinh doanh và chi phí nội bộ