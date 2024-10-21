Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 58 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Lập tờ khai thuế GTGT (hàng tháng, quý), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tờ khai khấu trừ thuế TNCN của các Công ty;
2. Đề xuất nộp thuế theo các tờ khai đã nộp và xử lý các vấn đề khác liên quan đến Thuế (Thuế môn bài, Thuế tài nguyên, Tiền thuê đất...)
3. Giải trình với Cơ quan Thuế về tờ khai và các báo cáo mình lập. Thực hiện các giao dịch về Thuế;
4. Thực hiện các công việc của bộ phận hạch toán:
- Thu thập, tiếp nhận, kiểm tra, sàng lọc và hoàn thiện chứng từ đảm bảo tính hợp lý – Hợp lệ – Hợp pháp;
- Trực tiếp hạch toán hóa đơn, chứng từ lên phần mềm kế toán;
5. Các công việc phối kết hợp, hỗ trợ bộ phận khác:
- Kết hợp với bộ phận tiền lương lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ công nhân viên toàn công ty;
- Hỗ trợ Trưởng phòng giải quyết và xử lý hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, tiền về các công trình. Đối chiếu công nợ các công trình với chủ đầu tư (Tài khoản 131);
- Hỗ trợ Bộ phận quỹ theo dõi thu, chi tiền mặt, với bộ phận Ngân hàng chuyển tiền, rút tiền;
6. Hoàn thiện sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ theo nhiệm vụ được giao;
7. Quản lý hợp đồng, thực hiện các công việc về Văn thư, Hành chính, ... của Phòng TCKT;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán thuộc các trường khối kinh tế.; - Kiến thức: Hiểu biết về Pháp luật kế toán, thuế; - Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công viêc kinh nghiệm tối thiểu 2 năm. Ưu tiên ứng viên đã làm trong công việc tương tự trong công ty có hoạt động trong ngành xây dựng;
- Kiến thức: Hiểu biết về Pháp luật kế toán, thuế;
- Kỹ năng: Cẩn thận, cần cù, kỹ năng tin học, thống kê khoa học, thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, các phần mềm khác của cơ quan thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ; - Công ty hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng;
- Phụ cấp công tác, thưởng thâm niên, thưởng các ngày Lễ Tết, cuối năm;
- Chế độ tăng lương, Du lịch, BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 58 Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

