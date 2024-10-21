Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ cần thiết. Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp. Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp. Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp. Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế. Chia sẻ dữ liệu tài chính cho phòng tài chính. Xác định thuế được khấu trừ và đề xuất giải pháp gia tăng lợi nhuận. Theo dõi xu hướng ngành và các thay đổi liên quan đến thuế. Liên hệ với kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập. Lập dự toán thuế và nộp cho quản lý cấp cao.
Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ cần thiết.
Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp.
Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp.
Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.
Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế.
Chia sẻ dữ liệu tài chính cho phòng tài chính.
Xác định thuế được khấu trừ và đề xuất giải pháp gia tăng lợi nhuận.
Theo dõi xu hướng ngành và các thay đổi liên quan đến thuế.
Liên hệ với kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập.
Lập dự toán thuế và nộp cho quản lý cấp cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên Nữ Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Thành thạo misa, excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm bán hàng Mobiwork Am hiểu tường tận về thủ tục cũng như chế độ kế toán Sức khỏe tốt Làm việc nhóm tốt, hợp tác và hỗ trợ tốt.
Giới tính: Ưu tiên Nữ
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Thành thạo misa, excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm bán hàng Mobiwork
Am hiểu tường tận về thủ tục cũng như chế độ kế toán
Sức khỏe tốt
Làm việc nhóm tốt, hợp tác và hỗ trợ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000đ Hưởng mọi chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty. Môi trường làm việc thoải mái
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000đ
Hưởng mọi chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty.
Môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

