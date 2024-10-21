Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ cần thiết. Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp. Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp. Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp. Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế. Chia sẻ dữ liệu tài chính cho phòng tài chính. Xác định thuế được khấu trừ và đề xuất giải pháp gia tăng lợi nhuận. Theo dõi xu hướng ngành và các thay đổi liên quan đến thuế. Liên hệ với kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập. Lập dự toán thuế và nộp cho quản lý cấp cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên Nữ Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Thành thạo misa, excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm bán hàng Mobiwork Am hiểu tường tận về thủ tục cũng như chế độ kế toán Sức khỏe tốt Làm việc nhóm tốt, hợp tác và hỗ trợ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000đ Hưởng mọi chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty. Môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

