Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
- Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Rà soát, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ và đối chiếu hóa đơn mua vào
Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, hóa đơn thưởng, trả hàng và trưng bày cho NCC
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh (phiếu thu, chi sổ quỹ, ngân hàng, BHXH, bảng lương, tài sản, CCDC , hoá đơn hàng hoá đầu vào + đầu ra,...) lên phần mềm kế toán
Lập và nộp các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định
Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.
Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của công ty.
Lên kế hoạch, chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty.
Báo cáo theo tháng số thuế đầu vào, đầu ra của công ty.
Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ thuế Hỗ trợ kiểm hàng kho tổng theo lịch kiểm kê
Xử lý các công việc phát sinh theo mục tiêu bộ phận
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí KT thuế
Đã có kinh nghiệm quyết toán trong lĩnh vực thương mại
Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ về thuế (chứng chỉ đại lý thuế)
Kỹ năng, kinh nghiệm xử lý vấn đề nhanh, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm
Ứng xử, giao tiếp tốt; trung thực, năng động, tác phong chuyên nghiệp;
Có thái độ tự chủ trong công việc, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12.000,000-15.000.000
Thời gian làm việc: 8h đến 17h (Thứ 2 đến thứ 7 nghỉ 2 T7/tháng)
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.
Khen thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, team building, tiệc công ty
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
