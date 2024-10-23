Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Rà soát, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ và đối chiếu hóa đơn mua vào Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, hóa đơn thưởng, trả hàng và trưng bày cho NCC Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh (phiếu thu, chi sổ quỹ, ngân hàng, BHXH, bảng lương, tài sản, CCDC , hoá đơn hàng hoá đầu vào + đầu ra,...) lên phần mềm kế toán Lập và nộp các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty. Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của công ty. Lên kế hoạch, chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty. Báo cáo theo tháng số thuế đầu vào, đầu ra của công ty. Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế Lưu trữ, sắp xếp chứng từ thuế Hỗ trợ kiểm hàng kho tổng theo lịch kiểm kê Xử lý các công việc phát sinh theo mục tiêu bộ phận
Rà soát, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ và đối chiếu hóa đơn mua vào
Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, hóa đơn thưởng, trả hàng và trưng bày cho NCC
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh (phiếu thu, chi sổ quỹ, ngân hàng, BHXH, bảng lương, tài sản, CCDC , hoá đơn hàng hoá đầu vào + đầu ra,...) lên phần mềm kế toán
Lập và nộp các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định
Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.
Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của công ty.
Lên kế hoạch, chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty.
Báo cáo theo tháng số thuế đầu vào, đầu ra của công ty.
Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ thuế Hỗ trợ kiểm hàng kho tổng theo lịch kiểm kê
Xử lý các công việc phát sinh theo mục tiêu bộ phận

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí KT thuế Đã có kinh nghiệm quyết toán trong lĩnh vực thương mại Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ về thuế (chứng chỉ đại lý thuế) Kỹ năng, kinh nghiệm xử lý vấn đề nhanh, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm Ứng xử, giao tiếp tốt; trung thực, năng động, tác phong chuyên nghiệp; Có thái độ tự chủ trong công việc, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc. Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí KT thuế
Đã có kinh nghiệm quyết toán trong lĩnh vực thương mại
Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ về thuế (chứng chỉ đại lý thuế)
Kỹ năng, kinh nghiệm xử lý vấn đề nhanh, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm
Ứng xử, giao tiếp tốt; trung thực, năng động, tác phong chuyên nghiệp;
Có thái độ tự chủ trong công việc, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12.000,000-15.000.000 Thời gian làm việc: 8h đến 17h (Thứ 2 đến thứ 7 nghỉ 2 T7/tháng) Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành. Khen thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp Đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, team building, tiệc công ty Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực
Thu nhập 12.000,000-15.000.000
Thời gian làm việc: 8h đến 17h (Thứ 2 đến thứ 7 nghỉ 2 T7/tháng)
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.
Khen thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, team building, tiệc công ty
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80 Chùa Bộc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

