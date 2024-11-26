Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T17 tòa Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công việc cơ bản thường ngày:

Rà soát các chứng từ hợp lý hợp lệ theo quy định chuẩn mực kế toán

Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT,

Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.

Cân đối hàng hóa XNT xuất hóa đơn bán hàng phát sinh

Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Công việc của kế toán tổng hợp hàng tháng:

Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và lập báo cáo nội bộ liên quan đến hoá đơn của công ty.

Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ trong tháng.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.

Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo yêu cầu

Đưa ra các giải pháp về thuế

Công việc của kế toán tổng hợp hàng quý:

Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế.

Tổng hợp, thống kế và đối chiếu các số liệu báo cáo.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ ưu tiên 8x trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính – kế toán, .....

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

Sử dụng khá tin học văn phòng.

Cẩn thẩn, tỉ mỉ trong công việc

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Trang bị máy móc làm việc

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ chi phí gửi xe máy hàng tháng.

Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV.

Du lịch, tham quan, teambuilding hàng quý, hàng năm

Được đào tạo và có lộ trình công danh rõ ràng.

Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MH GLOBAL

