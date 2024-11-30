Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.
Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...)
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 15tr
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XNK & TM ONECARE VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

