Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 85 - Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hóa đơn GTGT hợp lệ, hồ sơ đề nghị thanh toán của các bộ phận

Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán

Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN) theo định kỳ

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty.

Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế và khoản hoàn thuế

Đi giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế

Các công việc phát sinh khác

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán.

Có từ 2 năm trở lên làm việc ở vị trí kế toán trong đó có 1 năm làm mảng Thuế.

Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán bán hàng.

Có khả năng đọc hiểu và viết bằng tiếng Anh. Ưu tiên có chứng chỉ tiếng anh (Toeic, Ielts).

Ham học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng chấp nhận thử thách.

Muốn tìm môi trường phát triển và gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Đánh giá năng suất và xét tăng lương 2 lần/năm

Được hướng dẫn, đào tạo để làm tốt công việc

BHXH theo quy định

Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...

Tham gia vào các Scrum team tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum

Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc

Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...

Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs - Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin