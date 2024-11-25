Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
- Hà Nội: Số 85
- Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra hóa đơn GTGT hợp lệ, hồ sơ đề nghị thanh toán của các bộ phận
Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán
Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN) theo định kỳ
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty.
Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế và khoản hoàn thuế
Đi giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế
Các công việc phát sinh khác
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm trở lên làm việc ở vị trí kế toán trong đó có 1 năm làm mảng Thuế.
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán bán hàng.
Có khả năng đọc hiểu và viết bằng tiếng Anh. Ưu tiên có chứng chỉ tiếng anh (Toeic, Ielts).
Ham học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng chấp nhận thử thách.
Muốn tìm môi trường phát triển và gắn bó lâu dài.
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá năng suất và xét tăng lương 2 lần/năm
Được hướng dẫn, đào tạo để làm tốt công việc
BHXH theo quy định
Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...
Tham gia vào các Scrum team tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum
Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc
Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...
Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs - Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
