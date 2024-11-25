Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN FANSIPAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc

Kiểm tra chứng từ và định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định

Kiểm tra sổ chi tiết, sổ tổng hợp các tài khoảnvà Khớp đúng với các báo cáo chi tiết của GTGT đầu vào, đầu ra

Lập tờ khai các sắc thuế GTGT, TNCN theo tháng, quý, quyết toán năm

Lập và hoàn thiện hồ sơ lương cho từng tháng, cân đối chi phí doanh thu theo Báo cáo tổng hợp cho phù hợp yêu cầu quản trị của Công ty

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu theo quy định.

In sổ chi tiết và sổ tổng hợp hàng tháng theo đúng quy định.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán thuế khi có yêu cầu.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty.

Tham mưu cho Kế toán trưởng, Ban Giám đốc trong công tác kế toán tài chính.

Tính toán và đề xuất trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, BHXH

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc về các công việc được giao.

Đề xuất, kiến nghị các vấn đề trong phạm vi, trách nhiệm công việc được giao và được quyết định các vấn đề công việc trong phạm vi thẩm quyền nhiệm vụ hoặc được ủy quyền.

Đề xuất, và kiến nghị tất cả các vấn đề của cá nhân thực hiện.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm Kế Toán Thuế

Trình độ: Tốt Cao đẳng Đại học trở lên

Có kinh nghiệm về quyết toán thuế.

Cần mẫn , trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (Phần mềm Word và Excel các phần mềm Misa (chưa biết sẽ được hướng dẫn, đào tạo)

Có sức khỏe tốt, đạt yêu cầu cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FANSIPAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10 triệu - 15 triệu.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FANSIPAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin