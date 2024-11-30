Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 975 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Tập hợp, rà soát, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ , đối chiếu hóa đơn chứng từ kế toán của Công ty để theo dõi và hạch toán trên phần mềm;
- Cập nhật kịp thời chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hạch toán chứng từ ngân hàng;
- Làm bảng tính lương; hợp đồng mua bán hàng hóa;
- Kê khai thuế GTGT, TNCN định kỳ theo quy định thuế hiện hành;
- Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm;
- Các công việc phát sinh theo phân công của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, cẩn thận
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm làm từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán thuế
- Sử dụng thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán Misa (là 1 lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13-15 triệu + Ăn trưa
- Hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc.
- Trả lương vào mùng 5 hàng tháng
- Môi trường trẻ trung, năng động & linh hoạt
- Thể dục thể thao đều đặn (Cầu lông, bi-a, thể hình ...)
- Bếp ăn trưa miễn phí
- Bảo hiểm theo quy đinh
- Các chế độ khác theo quy định luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, ngõ 975 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

