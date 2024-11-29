Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa I1, Vinhomes Smart City Tây Mỗ,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Theo dõi, quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toánthuế.
• Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các chứng từ kế toán.
• Thực hiện các công việc liên quan đến thuế.
• Hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát các hoạt động tài chính trong công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất1-2 nămkinh nghiệm ở vị trí kế toán.
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.
• Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập.
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lươngcứng 12-15 triệu/tháng. Thưởng cuối năm hấp dẫn và thưởng nóng theo kết quả công việc;
• Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 500k, gửi xe 150k
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
• Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và quy định của công ty.
• Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ
• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch, dã ngoại, nghỉ mát, ... theo quy định của công ty.
• Được tham gia đóng BHXH sau thử việc
• Linh hoạt và minh bạch trong cơ chế chi trả lương, thưởng, đãi ngộ, thăng tiến (căn cứ theo năng lực và đề xuất của cá nhân).
• Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7; Nghỉ trưa 12h-13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa I1, Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

