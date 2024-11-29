Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
- Hà Nội:
- Tòa I1, Vinhomes Smart City Tây Mỗ,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Theo dõi, quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toánthuế.
• Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các chứng từ kế toán.
• Thực hiện các công việc liên quan đến thuế.
• Hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát các hoạt động tài chính trong công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.
• Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập.
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 500k, gửi xe 150k
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
• Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và quy định của công ty.
• Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ
• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch, dã ngoại, nghỉ mát, ... theo quy định của công ty.
• Được tham gia đóng BHXH sau thử việc
• Linh hoạt và minh bạch trong cơ chế chi trả lương, thưởng, đãi ngộ, thăng tiến (căn cứ theo năng lực và đề xuất của cá nhân).
• Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7; Nghỉ trưa 12h-13h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
