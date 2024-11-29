Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa I1, Vinhomes Smart City Tây Mỗ,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

• Theo dõi, quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toánthuế.

• Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các chứng từ kế toán.

• Thực hiện các công việc liên quan đến thuế.

• Hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát các hoạt động tài chính trong công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Có ít nhất1-2 nămkinh nghiệm ở vị trí kế toán.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

• Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập.

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lươngcứng 12-15 triệu/tháng. Thưởng cuối năm hấp dẫn và thưởng nóng theo kết quả công việc;

• Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 500k, gửi xe 150k

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

• Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và quy định của công ty.

• Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ

• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch, dã ngoại, nghỉ mát, ... theo quy định của công ty.

• Được tham gia đóng BHXH sau thử việc

• Linh hoạt và minh bạch trong cơ chế chi trả lương, thưởng, đãi ngộ, thăng tiến (căn cứ theo năng lực và đề xuất của cá nhân).

• Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7; Nghỉ trưa 12h-13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS

