Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xuất hóa đơn GTGT.

Quản lý, kiểm soát, hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm misa.

Hoàn thiện hồ sơ chứng từ phát sinh ( Hợp đồng, đề xuất, đề nghị thanh toán ...), in ấn sổ sách ... liên quan quá trình hạch toán.

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán theo quy định.

Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý theo đúng thời hạn quy định

Lập và nộp báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn quy định

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của tính chất công việc.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 35 tuổi.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc;

Vui vẻ, hòa đồng và có tinh thần đoàn kết;

Giao tiếp hoạt bát, nhanh nhẹn. Có tư duy logic;

Xử lý tình huống tốt;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Sử dụng thành thạo các phần mềm misa và vi tính văn phòng

Kinh nghiệm: từ 02 năm trở lên làm kế toán thuế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công ty nhập khẩu, đã tham gia quyết toán thuế là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 12 đến 15 triệu (có thể thỏa thuận ) + Phụ cấp

Thử việc: Thử việc từ 1 đến 2 tháng tùy theo hiệu quả công việc

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ hết sáng 7.

Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng

Đồng nghiệp: Hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ công việc

Thưởng hiệu quả làm việc

Các chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, nghỉ lễ Tết theo quy định

Công việc ổn định, môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Phụ cấp Ăn trưa: 30.000vnd/ ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL

