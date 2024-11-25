Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phường 4, Giải Phóng, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra, rà soát và xét duyệt các báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các báo cáo khác theo yêu cầu của pháp luật.
- Đảm bảo công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định, các chuẩn mực kế toán hiện hành. Tổ chức công tác quyết toán thuế hàng năm.
- Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo tài chính, thống kê,... theo quy định hiện hành.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho kế toán phần hành và các bộ phận liên quan.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
- Phối hợp và hỗ trợ Trưởng phòng trong những công việc cần thiết.
- Báo cáo công việc trực tiếp cho Kế toán trưởng
- Hàng ngày kiểm tra tính chính xác của các hóa đơn mua hàng, bán hàng của hàng hóa và dịch vụ.
- Lập báo cáo tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa và phối hợp cùng Thủ kho kiểm kê theo định kỳ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và công ty.
- Và 1 số công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn,...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán Tổng hợp tại các Công ty dạng chuỗi bán lẻ quy mô trên 200 nhân sự.

Tại Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.
- Là môi trường thuận lợi để học tập trao dồi các kỹ năng mềm (giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế, làm việc nhóm,...).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về (BHXH, hiếu, hỉ, phép năm ... ) theo Luật lao động hiện hành.
- Thưởng lương tháng 13 và chính sách khám sức khỏe mỗi năm
- Chính sách mua hàng nội bộ
- Thu nhập từ 12-15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre

Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 605B5, khu phố 3, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

