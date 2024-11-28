Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần tập đoàn MBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 ngách 61/4 Lạc Trung,Hà Nội

- Thu thập, tập hợp, xử lý thông tin số liệu kế toán liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Hoạch toán thu thập chi phí các loại công nợ, thuế GTGT, thuế TNDN.

- Công việc hàng tháng: Phân bổ chi phí; phân bổ khách hàng, hoạch toán chi phí lương, các khoản phải trích theo lương.

- Công việc hàng quý: Lập tờ khai VAT, lập báo cáo sử dụng hóa đơn, tổng hợp số liệu từ các phân hệ, lập báo cáo nội bộ....

- Công việc hàng năm: Lập báo cáo tài chính thuế, nội bộ; Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

- Có khả năng giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu cần thanh tra quyết toán.

- Có khả năng lập báo cáo tổng hợp, Báo cáo tài chính. Loại hình doanh nghiệp sản xuất. xây dựng, thương mại.

- Nữ, 25-35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Sử dụng phần mền kế toán misa thành thạo. Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất

- Lương: 12-15 triệu.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...

