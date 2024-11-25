Tuyển Kế toán thuế Cong ty TNHH VBP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Cong ty TNHH VBP
- Hà Nội: Tầng 6, AD Building số 15 ngõ 92 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Thực hiện các công việc của một nhân viên Kế toán, bao gồm:
+ Hỗ trợ công việc Kế toán của khách hàng: Hạch toán kế toán, tính lương, tính thuế (thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, thuế nhà thầu...), tính Bảo hiểm và Lập Báo cáo tài chính
+ Tư vấn các vấn đề liên quan về thuế và Kế toán cho khách hàng
+ Báo cáo tình hình công việc hàng tuần cho cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán
- Yêu thích các công việc liên quan đến kế toán, thuế
- Có kiến thức tốt về Kế toán và Thuế
- Tư duy logic, ham học hỏi
- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự
Tại Cong ty TNHH VBP Thì Được Hưởng Những Gì
- Được Trưởng nhóm Kế toán trực tiếp hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý công việc.
- Tăng kiến thức và kinh nghiệm về kế toán và thuế khi được tiếp xúc với đa dạng các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp dịch vụ, Doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp sản xuất...
- Được tiếp xúc với những người quản lý doanh nghiệp Nhật Bản, giúp bạn có tầm nhìn bao quát về hoạt động của một doanh nghiệp.
- Trang bị kiến thức vững vàng về quản trị doanh nghiệp (Kế toán, thuế, kinh tế, pháp luật, nhân sự...) tại Việt Nam. Đặc biệt làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản có ý thức tuân thủ cao giúp bạn tiếp cận được nhiều vấn đề cũng như học cách giải quyết đúng quy định và theo đúng bản chất của vấn đề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH VBP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
