Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
- Hà Nội: 168 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ, hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, nộp các khoản thuế phát sinh.
Xuất hóa đơn công ty
Lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN theo quý
Lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNDN, TNCN theo quy định.
Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về tài chính Kế toán.
Có năng lực về tổ chức, sắp xếp công việc.
Có đào đức nghề nghiệp, trung thực, nghiêm túc, thẳng thắn, công bằng, cẩn thận, tỷ mỉ, quyết đoán.
Ưu tiên những ứng viên đã tham gia quyết toán thuế.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc về Y tế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH Thì Được Hưởng Những Gì
theo thỏa thuận năng lực
Thưởng tết & các ngày lễ
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Môi trường làm việc tốt, chế độ minh bạch, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.
Lương được trả 01 lần vào ngày mùng 5 hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
