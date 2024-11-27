Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH

Kế toán thuế

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 168 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ, hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, nộp các khoản thuế phát sinh.
Xuất hóa đơn công ty
Lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN theo quý
Lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNDN, TNCN theo quy định.
Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán có ít nhất từ 03-5 năm kinh nghiệm thuế.
Có kiến thức về tài chính Kế toán.
Có năng lực về tổ chức, sắp xếp công việc.
Có đào đức nghề nghiệp, trung thực, nghiêm túc, thẳng thắn, công bằng, cẩn thận, tỷ mỉ, quyết đoán.
Ưu tiên những ứng viên đã tham gia quyết toán thuế.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc về Y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: theo thỏa thuận năng lực
theo thỏa thuận năng lực
Thưởng tết & các ngày lễ
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Môi trường làm việc tốt, chế độ minh bạch, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.
Lương được trả 01 lần vào ngày mùng 5 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

