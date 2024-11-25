Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
- Hà Nội:
- LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề về kế toán - thuế;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ;
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của khách hàng được giao;
- Lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính năm theo quy định;
- Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng;
- Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chịu được áp lực cao
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo liên tục, được hỗ trợ tạo điều kiện thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên.
- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, phụ thuộc vào năng lực làm việc; các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
- Lương tháng 13, chế độ du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
