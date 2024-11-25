Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề về kế toán - thuế;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ;
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của khách hàng được giao;
- Lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính năm theo quy định;
- Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng;
- Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có 01-03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, TCDN, thuế - Khả năng làm việc theo nhóm
- Chịu được áp lực cao
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi nhiều kinh nghiệm và thăng tiến, thu nhập hấp dẫn
- Được đào tạo liên tục, được hỗ trợ tạo điều kiện thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên.
- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, phụ thuộc vào năng lực làm việc; các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
- Lương tháng 13, chế độ du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

