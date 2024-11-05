Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PINEWOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH PINEWOOD
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: THẢO ĐIỀN, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm soát phiếu thu chi của công ty
Kiểm soát hàng hóa, kiểm tra chứng từ thanh toán
Theo dõi công nợ khách hàng, NCC
Nhập hoá đơn GTGT đầu vào, sổ phụ ngân hàng để khai báo thuế
Nhập kho lô hàng, tạo mã sản phẩm mới
Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu tiền của thu ngân hàng ngày & thu khác.
Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.
Quản lý và rà soát các chứng từ liên quan đến thu chi
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng
Chấm công tính lương
Lưu giữ chứng từ liên quan tiền mặt theo quy định và quy chế của công ty
Làm việc theo sự sắp xếp của cấp trên.
Lập bảng báo cáo thuế đầu vào, đầu ra hàng tháng.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đúng quy định.
Thời gian Làm việc từ: 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 85% lương thực nhận.
Thời gian thử việc: 2 tháng.
Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 74/1C NGUYỄN CỪ, THẢO ĐIỀN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

