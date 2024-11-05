Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PINEWOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: THẢO ĐIỀN, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm soát phiếu thu chi của công ty

Kiểm soát hàng hóa, kiểm tra chứng từ thanh toán

Theo dõi công nợ khách hàng, NCC

Nhập hoá đơn GTGT đầu vào, sổ phụ ngân hàng để khai báo thuế

Nhập kho lô hàng, tạo mã sản phẩm mới

Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu tiền của thu ngân hàng ngày & thu khác.

Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.

Quản lý và rà soát các chứng từ liên quan đến thu chi

Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng

Chấm công tính lương

Lưu giữ chứng từ liên quan tiền mặt theo quy định và quy chế của công ty

Làm việc theo sự sắp xếp của cấp trên.

Lập bảng báo cáo thuế đầu vào, đầu ra hàng tháng.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đúng quy định.

Thời gian Làm việc từ: 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 85% lương thực nhận.

Thời gian thử việc: 2 tháng.

Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13.

Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.