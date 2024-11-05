Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PINEWOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD
- Hồ Chí Minh: THẢO ĐIỀN, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm soát phiếu thu chi của công ty
Kiểm soát hàng hóa, kiểm tra chứng từ thanh toán
Theo dõi công nợ khách hàng, NCC
Nhập hoá đơn GTGT đầu vào, sổ phụ ngân hàng để khai báo thuế
Nhập kho lô hàng, tạo mã sản phẩm mới
Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu tiền của thu ngân hàng ngày & thu khác.
Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.
Quản lý và rà soát các chứng từ liên quan đến thu chi
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng
Chấm công tính lương
Lưu giữ chứng từ liên quan tiền mặt theo quy định và quy chế của công ty
Làm việc theo sự sắp xếp của cấp trên.
Lập bảng báo cáo thuế đầu vào, đầu ra hàng tháng.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đúng quy định.
Thời gian Làm việc từ: 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 2 tháng.
Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PINEWOOD
