Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán kế toán, theo dõi và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Quản lý công nợ, thu chi, hóa đơn chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của chứng từ.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị định kỳ.

Theo dõi, tính toán giá thành sản phẩm trong ngành gia công cơ khí chính xác.

Hỗ trợ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu quy trình kế toán, tài chính.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất/gia công cơ khí.

năm

Thành thạo phần mềm kế toán ([tên phần mềm nếu có]) và Excel.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Am hiểu về thuế, báo cáo tài chính và các quy định kế toán hiện hành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và kết quả kinh doanh.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển.

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty (thưởng lễ, Tết, du lịch...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin