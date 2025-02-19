Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán kế toán, theo dõi và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Quản lý công nợ, thu chi, hóa đơn chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của chứng từ.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị định kỳ.
Theo dõi, tính toán giá thành sản phẩm trong ngành gia công cơ khí chính xác.
Hỗ trợ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu quy trình kế toán, tài chính.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan.
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất/gia công cơ khí.
Thành thạo phần mềm kế toán ([tên phần mềm nếu có]) và Excel.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Am hiểu về thuế, báo cáo tài chính và các quy định kế toán hiện hành.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và kết quả kinh doanh.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển.
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty (thưởng lễ, Tết, du lịch...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM
