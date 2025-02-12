Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 230 Sao Biển 01 - Vinhomes OceanPark 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

Lập báo cáo doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh hàng ngày, tháng, quý trình ban Giám Đốc.

Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập quyết toán.

Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.

Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.

Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN... và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo.

Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ trong độ tuổi từ 24 - 33 tuổi

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm

Thành thạo Excel, google sheet, phần mềm kế toán Misa

Am hiểu về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành và các văn bản pháp luật trực tiếp liên quan đến công việc.

Làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11 - 13 triệu/tháng + thưởng

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Được nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, hưởng các chế độ theo quy định:BHXH, ...

Được học tập phát triển bản thân, kỹ năng mềm ,...

Được cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin