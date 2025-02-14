Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ẩm thực Sáu Cua 2
- 96/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt
Nhập hàng hóa, thanh toán công nợ và các khoản thu - chi khác
Xuất hóa đơn GTGT
Quản lý chi phí theo phòng ban
Ngân hàng, hỗ trợ cấp trên các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc ngành liên quan
Có kinh nghiệm Kê khai đầu ra đầu vào, làm báo cáo thuế quý, năm
Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, ngân hàng khi được yêu cầu
Và một số công việc kế toán nội bộ khác
Có kinh nghiệm Kê khai đầu ra đầu vào, làm báo cáo thuế quý, năm
Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, ngân hàng khi được yêu cầu
Và một số công việc kế toán nội bộ khác
Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 Thì Được Hưởng Những Gì
Tuân thủ các nội quy và quy định do Công ty ban hành.
Thực hiện đúng các quy trình và thủ tục do Công ty ban hành.
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn ca, thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết.
BHXH, BHYT theo quy định.
Đào tạo nâng cao chuyên môn và cơ hội thăng tiến lên Trưởng Phòng.
Thực hiện đúng các quy trình và thủ tục do Công ty ban hành.
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn ca, thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết.
BHXH, BHYT theo quy định.
Đào tạo nâng cao chuyên môn và cơ hội thăng tiến lên Trưởng Phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI