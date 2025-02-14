Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ẩm thực Sáu Cua 2 - 96/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt

Nhập hàng hóa, thanh toán công nợ và các khoản thu - chi khác

Xuất hóa đơn GTGT

Quản lý chi phí theo phòng ban

Ngân hàng, hỗ trợ cấp trên các công việc phát sinh khác

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc ngành liên quan

Có kinh nghiệm Kê khai đầu ra đầu vào, làm báo cáo thuế quý, năm

Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, ngân hàng khi được yêu cầu

Và một số công việc kế toán nội bộ khác

Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Tuân thủ các nội quy và quy định do Công ty ban hành.

Thực hiện đúng các quy trình và thủ tục do Công ty ban hành.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn ca, thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết.

BHXH, BHYT theo quy định.

Đào tạo nâng cao chuyên môn và cơ hội thăng tiến lên Trưởng Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2

