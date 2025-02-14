Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Đinh Tiên Hoàng,Phường ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và làm Báo cáo công việc hàng tháng

Thu thập, kiểm soát kế toán bán hàng

Tin học văn phòng cơ bản: word, excel

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2-5 năm vị trí tương đương

Tốt nghiệp CĐ trở lên

Trung thực, tỉ mỉ

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận : từ 12tr – 15tr ;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau 01 tháng thử việc

Thời gian làm việc :

**Thời gian làm việc: 8h đến 12h , 13h30 đến 17h

**Nghỉ: Chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt

