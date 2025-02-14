Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 71 Đinh Tiên Hoàng,Phường ĐaKao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Lập kế hoạch và làm Báo cáo công việc hàng tháng
Thu thập, kiểm soát kế toán bán hàng
Tin học văn phòng cơ bản: word, excel
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2-5 năm vị trí tương đương
Tốt nghiệp CĐ trở lên
Trung thực, tỉ mỉ
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận : từ 12tr – 15tr ;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau 01 tháng thử việc
Thời gian làm việc :
**Thời gian làm việc: 8h đến 12h , 13h30 đến 17h
**Nghỉ: Chủ nhật hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
