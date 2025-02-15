Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 - 115 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1. Quản lý công nợ và thu chi

Lập kế hoạch và theo dõi việc thu phí (quản lý, điện, nước...).

Kiểm tra và nhắc nhở khách hàng về công nợ.

Xử lý, đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ định kỳ hoặc tồn đọng.

Lập báo cáo thu/chi hàng ngày và định kỳ.

2. Hạch toán và kiểm soát tài chính

Hạch toán chi phí, công nợ, doanh thu và lợi nhuận.

Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán tiền lương, chi phí lãi vay, khấu hao, phân bổ chi phí, thu nhập từ đầu tư...

Tính và đề nghị nộp thuế, lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN...).

Theo dõi và kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu.

3. Báo cáo tài chính và lưu trữ

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.

In ấn và lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo quy định.

4. Hỗ trợ kiểm toán và xây dựng quy trình

Cung cấp, giải trình số liệu cho kiểm toán, thanh tra và quyết toán thuế.

Tham gia xây dựng quy trình, chính sách kế toán của công ty.

5. Các nhiệm vụ khác

Phối hợp với các phòng ban/công ty liên quan trong việc trích lập, hoàn nhập dự phòng và kiểm kê tài sản.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ và kinh nghiệm

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc tương đương.

· Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

· Độ tuổi: 27 - 45.

2. Kiến thức chuyên môn

· Am hiểu chuẩn mực kế toán, Luật kế toán, Luật quản lý thuế và thông tư 200.

· Có kiến thức về thuế và Luật doanh nghiệp.

· Thành thạo phần mềm kế toán và vi tính văn phòng.

· Ưu tiên có kinh nghiệm về F&B

3. Kỹ năng và phẩm chất

· Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm và quản lý thời gian.

· Tư duy tổ chức công việc tốt, trung thực, trách nhiệm, và bảo mật cao.

· Hòa đồng, tự tin, tác phong nhanh nhẹn, lịch sự.

4. Yêu cầu khác

· Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe.

· Sức khỏe tốt, tinh thần kỷ luật và học hỏi cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY Thì Được Hưởng Những Gì

· Ngày phép: 12 ngày phép năm

· Nghỉ lễ theo lịch nhà nước

· Review lương 1 năm 1 lần

· Thưởng Tết 1 tháng lương

