Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật VBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Theo dõi và quản lý thông tin hóa đơn mua bán, nhập kho hàng hóa trên phần mềm Misa AMIS Kế toán (bắt buộc)

• Nghiệp vụ kế toán, theo dõi và thu hồi công nợ cũng như thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

• Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan

• Hỗ trợ các công việc văn phòng liên quan phòng ban khi cần thiết

• Báo cáo và cập nhật tình hình công việc theo tuần, tháng, quý, năm trên phần mềm.

• Báo cáo doanh thu, chi phí của từng dự án tổng hợp trên phần mềm

• Ứng viên hiểu biết nghiệp vụ mua hàng quốc tế, xuất nhập khẩu là một lợi thế

• Chi tiết sẽ được mô tả rõ ràng trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phần mềm AMIS Kế toán

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Misa v.v.)

• Có kỹ năng làm việc nhóm, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

• Có thể sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp

• Thời gian thử việc: 2 tháng

• Làm toàn thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 08:00 đến 17:30

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật VBS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng theo KPI, thưởng cao và các chế độ đãi ngộ tốt

• Chăm sóc sức khoẻ

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

• Tham gia bảo hiểm sức khoẻ sau 1 năm gắn bó với công ty

• Nghỉ phép có lương

• Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật VBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin