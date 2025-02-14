Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG
- Hồ Chí Minh: 27 Thăng Long, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu các bút toán, hạch toán phát sinh hàng ngày của nhân viên kế toán
Tính khấu hao tài sản cố định
Phân bổ chi phí trả trước dài hạn
Tính lương và các khoản trích theo lương, hạch toán phân bổ lương
Cuối tháng thực hiện bút toán kết chuyển sổ
Đối chiếu tổng hợp về tiền: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Đối chiếu hoặc trực tiếp đánh giá chênh lệch tỷ giá
Kiểm tra, rà soát, theo dõi đối chiếu công nợ, báo cáo công nợ hàng ngày
Đối chiếu các khoản thuế, tờ khai thuế (nếu có)
Theo dõi và đối chiếu các khoản vay
Lên tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN
Hỗ trợ Kế toán trưởng tổng hợp dữ liệu lên báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNCN, xử lý dữ liệu quyết toán thuế khi có cơ quan thuế yêu cầu quyết toán, hồ sơ vay gửi ngân hàng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, lên được BCTC, BCT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Đóng BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động.
Ngày nghỉ: nghỉ chế độ, phép năm.
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
