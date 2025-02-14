Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Kiểm tra, đối chiếu các bút toán, hạch toán phát sinh hàng ngày của nhân viên kế toán

Tính khấu hao tài sản cố định

Phân bổ chi phí trả trước dài hạn

Tính lương và các khoản trích theo lương, hạch toán phân bổ lương

Cuối tháng thực hiện bút toán kết chuyển sổ

Đối chiếu tổng hợp về tiền: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Đối chiếu hoặc trực tiếp đánh giá chênh lệch tỷ giá

Kiểm tra, rà soát, theo dõi đối chiếu công nợ, báo cáo công nợ hàng ngày

Đối chiếu các khoản thuế, tờ khai thuế (nếu có)

Theo dõi và đối chiếu các khoản vay

Lên tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN

Hỗ trợ Kế toán trưởng tổng hợp dữ liệu lên báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNCN, xử lý dữ liệu quyết toán thuế khi có cơ quan thuế yêu cầu quyết toán, hồ sơ vay gửi ngân hàng

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, lên được BCTC, BCT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Mức lương: 15.000.000Đ – 18.000.000Đ

Chế độ nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ

Đóng BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động.

Ngày nghỉ: nghỉ chế độ, phép năm.

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

