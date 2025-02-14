Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27 Thăng Long, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu các bút toán, hạch toán phát sinh hàng ngày của nhân viên kế toán
Tính khấu hao tài sản cố định
Phân bổ chi phí trả trước dài hạn
Tính lương và các khoản trích theo lương, hạch toán phân bổ lương
Cuối tháng thực hiện bút toán kết chuyển sổ
Đối chiếu tổng hợp về tiền: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Đối chiếu hoặc trực tiếp đánh giá chênh lệch tỷ giá
Kiểm tra, rà soát, theo dõi đối chiếu công nợ, báo cáo công nợ hàng ngày
Đối chiếu các khoản thuế, tờ khai thuế (nếu có)
Theo dõi và đối chiếu các khoản vay
Lên tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN
Hỗ trợ Kế toán trưởng tổng hợp dữ liệu lên báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNCN, xử lý dữ liệu quyết toán thuế khi có cơ quan thuế yêu cầu quyết toán, hồ sơ vay gửi ngân hàng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, lên được BCTC, BCT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000Đ – 18.000.000Đ
Chế độ nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Đóng BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động.
Ngày nghỉ: nghỉ chế độ, phép năm.
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU VÂN LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27 Thăng Long, Phường 4, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

