Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu chi (đóng vai trò của thủ quỹ):
Thu ch
i (đóng vai trò của thủ quỹ):
+ Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ.
+ Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên
2. Kho
Lập chứng từ xuất nhập, nhập - xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng.
3. Ngân hàng
Công việc của kế toán ngân hàng là ở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.
4. Tiền lương
Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp mà kế toán tiền lương sẽ soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động, xây dựng Quy chế lương và các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
5. Bán hàng
+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty
+ Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán (Hoặc excel)
+ Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho BGĐ.
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ (nếu có)
+ Báo giá (hợp đồng, phụ lục....)
6. Công nợ:
+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
+ Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.
+ Kiểm tra công nợ.
+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
+ Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt.
+ Công nợ tạm ứng và công nợ ủy thác ...
7. Tổng hợp
Nhiệm vụ ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp, tham mưu cho giám đốc công ty về tình hình tài chính, lợi nhuận và hướng phát triển có lợi cho doanh nghiệp ...
9. Kiểm soát nội bộ
Công việc của kiểm soát nội bộ thường sẽ là giám sát mọi hoạt động trong công ty, chất lượng nhân viên, sự cố hỏng hóc của hệ thống, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, sự phát triển, mở rộng của doanh nghiệp, chi phí quản lý, ...báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra, và đề xuất các giải pháp kiến nghị cần thiết nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động an toàn đúng pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán
- Có kinh nghiệm làm Báo cáo thu chi
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: thỏa thuận
· Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức, lương tháng 13, nghỉ lễ, nghỉ phép ....
· Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DESIGN & BUILD WIN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1137A Nguyễn Xiển , Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

