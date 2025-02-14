Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Số 60 - TML, Đ. Số 60 - TML, Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi lập và hạch toán hóa đơn, chứng từ vào Phần mềm kế toán Misa.

Xuất hóa đơn, theo dõi và quản lý công nợ.

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, theo dõi công nợ tạm ứng.

Lập chứng từ ngân hàng, thực hiện rút tiền, nộp tiền.

Tính lương, hạch toán chi phí lương, BHXH, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí vay…

Liên hệ Ngân hàng làm hồ sơ phát hành bảo lãnh như: bảo lãnh dự thầu,bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán, cam kết tín dụng (khi phát sinh có gói thầu).

Tập hợp, rà soát, kiểm tra đối chiếu toàn bộ hóa đơn đầu vào, đầu ra. Lập Báo cáo thuế Quý theo quy định: (Tờ khai GTGT, TNCN, QT TNDN), cuối năm lên báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Làm việc với cơ quan quản lý thuế, cơ quan BHXH (nếu có phát sinh).

Hoàn thiện chứng từ và lưu trữ sổ sách kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Giám đốc Công ty.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, nắm vững nghiệp vụ, nắm vững và am hiểu quy định Pháp luật về thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ kế toán.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính …

Biết sử dụng phần mềm Misa.

Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm về xây lắp, cơ điện là 1 lợi thế.

Kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm vị trí tương đương.

Cẩn thận, có trách nhiệm.

Trung thực, công bằng, khách quan và cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm.

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật lao động.

Trúng tuyển đi làm ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam

