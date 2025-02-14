Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toà Nhà VIRUCO số 38/12 Nguyễn Văn Trỗi, P15, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo Thống kê (định kỳ tháng, năm)
Lập Báo cáo tài chính (định kỳ tháng, quí, năm)
Lập báo cáo quyết toán thuế (định kỳ tháng, quí, năm)
Báo cáo Hợp nhất của Công ty và công ty con
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế theo định kỳ.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế về các công việc liên quan.
Tổng hợp, chuẩn bị, giải trình và tập hợp cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan Thuế, kiểm toán, Thanh tra.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính Kế Toán.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan thuế (Ưu tiên ƯV đã làm ở công ty có nghiệp vụ xuất nhập khẩu)
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: word, excel và các phần mềm kế toán.
Giỏi chuyên môn, có khả năng lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cho kế toán trưởng và Ban Giám Đốc.
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận. Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
BHXH theo quy định
Lương tháng 13, thưởng theo quy chế công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Du lịch, chế độ sinh nhật, cưới hỏi. . . theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)

Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 5 (số cũ 456) Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

