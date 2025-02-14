Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Lập dự dự báo tình hình tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm (báo cáo tổng giám đốc)

- Đối ứng với các loại báo cáo theo yêu cầu của công ty mẹ theo chuẩn mực kế toán quốc tế (báo cáo tình hình kinh doanh)

- Tham gia thẩm định các dự án mới và lập kế hoạch tài chính liên quan đến dự án.

- Phối hợp với bộ phận kế toán để tính giá thành sản phẩm.

- Quản lý dự toán và thực tế chi của các bộ phận.

- Kiểm tra các khoản chi của công ty.

- Và một số công việc khác từ yêu cầu của Tổng Giám đốc.

- Chi tiết trao đổi trong quá trình PV.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Giới tính: Nam/Nữ ( dưới 35 tuổi )

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

- Tiếng Nhât hoặc tiếng anh giao tiếp

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán quản trị hoặc tài chính là một lợi thế.

- Kỹ năng phân tích và quản lý tài chính tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm & năng lực.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.

- Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tiệc cuối năm v.v…

- Cá nhân có thành tích xuất sắc được hưởng chế độ ưu đãi: thăng chức, nâng lương, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Được training kỹ càng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

