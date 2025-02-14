Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thủ Đức, Hồ Chí Minh

- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City

- Tp.hcm, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Lập dự dự báo tình hình tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm (báo cáo tổng giám đốc)
- Đối ứng với các loại báo cáo theo yêu cầu của công ty mẹ theo chuẩn mực kế toán quốc tế (báo cáo tình hình kinh doanh)
- Tham gia thẩm định các dự án mới và lập kế hoạch tài chính liên quan đến dự án.
- Phối hợp với bộ phận kế toán để tính giá thành sản phẩm.
- Quản lý dự toán và thực tế chi của các bộ phận.
- Kiểm tra các khoản chi của công ty.
- Và một số công việc khác từ yêu cầu của Tổng Giám đốc.
- Chi tiết trao đổi trong quá trình PV.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Giới tính: Nam/Nữ ( dưới 35 tuổi )
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Tiếng Nhât hoặc tiếng anh giao tiếp
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán quản trị hoặc tài chính là một lợi thế.
- Kỹ năng phân tích và quản lý tài chính tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm & năng lực.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.
- Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tiệc cuối năm v.v…
- Cá nhân có thành tích xuất sắc được hưởng chế độ ưu đãi: thăng chức, nâng lương, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được training kỹ càng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

