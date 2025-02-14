Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Phạm Đình Toái, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

- Rà soát số liệu của các Kế toán viên phần hành tại công ty

- Thực hiện các bút toán tổng hợp số liệu, KQKD theo quy định

- Kiểm tra số dư các tài khoản, công nợ tồn đọng cần xử lý và đề xuất hướng xử lý công nợ.

- Tiếp nhận, theo dõi hồ sơ, kiểm tra và hạch toán liên quan đến: Đầu tư tài chính tài chính và đầu tư hợp tác kinh doanh các dự án

- Kiểm soát hoạt động từng mảng theo PAKD đã được duyệt

- Tổng hơp KQKD hoạt động của từng mảng KD

- Kiểm tra, rà soát đối chiếu thuế GTGT đầu vào + đầu ra dịnh kỳ hàng tháng + BC tình hình SD hóa đơn hàng quý

- Thực hiện việc kê khai thuế hàng tháng, quý và quyết toán năm

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế và tờ khai thuế, quyết toán thuế theo quy định

- Làm việc với các cơ quan nhà nước và đối tác

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng tại công ty

- Quản lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách, tài sản và bảo mật thông tin phòng kế toán

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên

Có kinh nghiệm trong Lĩnh vực Xây dựng/ Bất Động Sản.

Có kinh nghiệm cho các công ty đại chúng

Ưu tiên ứng viên làm qua các Công ty là Chủ Đầu tư BĐS.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được đánh giá khen thưởng theo danh hiệu đạt được hàng năm;

· Được đóng BHXH theo luật định;

· Được cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo thâm niên công tác;

· Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

· Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp;

· Được tham gia các khóa đào tạo và có cơ hội thăng tiến;

· Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí: Tổ chức họp mặt – sinh nhật hàng tháng, Teambuilding, ...

Cách Thức Ứng Tuyển

