Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hawaii II - New City, 17 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Kiểm tra hợp đồng, hóa đơn đầu vào, ghi nhận thực tế công nợ phát sinh

- Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài....

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm

- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ở các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

- Đã có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan ít nhất 3 năm

- Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tổng hợp, các quy định liên quan đến thuế, kế toán quản trị, chi phí sản xuất...

- Sử dụng phần mềm kế toán: MISA, FAST

- Khả năng sử dụng máy tính và thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Word, Excel,...

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế

- Luôn trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng

- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ.

-BHXH theo quy định của nhà nước.

- Giờ làm việc chính thức 35h/tuần (sáng 10h – 12h, chiều 13h – 18h),

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.