Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

• Có kinh nghiệm thanh toán L/C trả chậm

• Làm việc với các cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm bộ phận kế toán.

• Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.

• Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán

• Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

• Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

• Các công việc khác do trưởng bộ phận và BLĐ phân công.