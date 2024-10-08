Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tập hợp, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn chứng từ.

- Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh như: nhập kho, xuất kho, thu – chi tiền, giấy báo nợ, giấy báo có....

- Sắp xếp chứng từ: Sắp xếp hóa đơn chứng từ theo trình tự thời gian và khoa học

- Thực hiện các bút toán phân bổ, trả trước. Đối chiếu các khoản phân bổ chi phí trả trước, trích trước hàng tháng.

- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy trình của công ty.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công, nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT...

- Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn... theo quy định.

- Lập BCTC theo tháng / năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... và một số báo cáo khác theo quy định.

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

- Có kinh nghiệm trên 4 năm làm việc ở vị trí tương đương.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, tính chủ động cao trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm tra, quyết toán thuế.

- Hiểu rõ các quy định hiện hành về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, pháp luật thuế, bảo hiểm và các quy định có liên quan về tài chính kế toán.

- Khả năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, đã từng làm PM ERP

- Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin