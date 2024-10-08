Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 299 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xuất hóa đơn VAT
- Thực hiện thu chi, theo dõi, báo cáo dòng tiền
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán với ngân hàng
- Làm hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh lý và các hồ sơ chứng từ liên quan
- Theo dõi, lên kế hoạch thu hồi, thanh toán công nợ NCC, khách hàng. Lập báo cáo theo yêu cầu của Giám Đốc
- Theo dõi, tập hợp và báo cáo chi phí theo dự án
- Làm báo cáo thuế hàng năm
- Thực hiện tính lương cho NLĐ
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm 3 năm trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, năng động, chủ động trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
- Có thể sử dụng thành thạo MC ( words, excel, power point)
- Biết sử dụng phần mềm kế toán misa
- Kế toán tổng hợp, từng làm cty về phần mềm, agency, biết làm báo cáo tài chính, thuế là lợi thế

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 10 - 15tr
- Đóng BHXH sau 3 tháng làm việc và gắn bó công ty
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng
- Môi trường làm việc công nghệ, thoải mái, trẻ trung
- Tham gia các buổi Happy hour cùng công ty ( các buổi tiệc nhỏ sau mỗi giờ làm)
- Được đào tạo nâng cao năng lực và có cơ hội thăng tiến nhanh, rõ ràng
- Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao như CLB Bóng đá, cầu lông của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 299 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

