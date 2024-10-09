Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V1
- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác
- Lập, quản lý, lưu trữ sổ sách kế toán.
- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.
- Tư vấn cho ban lãnh đạo về các qui định thuế , luật doanh nghiệp hiện hành.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán;
- Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc
- Thành thạo Excel, Word, phần mềm Kế toán
- Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc
- Thành thạo Excel, Word, phần mềm Kế toán
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng
- Xét tăng lương hàng năm
- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ Tết theo quy định
- Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác
- Xét tăng lương hàng năm
- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ Tết theo quy định
- Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI