Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác

- Lập, quản lý, lưu trữ sổ sách kế toán.

- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.

- Tư vấn cho ban lãnh đạo về các qui định thuế , luật doanh nghiệp hiện hành.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán;

- Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc

- Thành thạo Excel, Word, phần mềm Kế toán

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng

- Xét tăng lương hàng năm

- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ Tết theo quy định

- Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD

