Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hạch toán và kiểm soát số liệu tài khoản, đối chiếu, tổng hợp, cân đối số liệu

• Kê khai và thực hiện nghĩa vụ về thuế, trực tiếp làm việc và giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan quản lý thuế.

• Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN định kỳ.

• Lập các hồ sơ hạn mức ngân hàng, hồ sơ vay vốn, hồ sơ bảo lãnh khi có phát sinh

• Kê khai hồ sơ Bảo hiểm xã hội; kiểm tra hồ sơ, đăng ký MST cho NLĐ, người phụ thuộc

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ

• Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, thuế mảng Xây lắp

• Nắm vững nguyên tắc, chuẩn mực về tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (MISA)

• Chịu khó, cẩn thận, trung thực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

• Năng động, giao tiếp tốt, cởi mở, chân thành

Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

• Thưởng vào các dịp lễ, tết, lương tháng 13; Thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả theo doanh thu

• Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định sau 01 tháng thử việc; Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ các ngày lễ, tết hưởng nguyên lương

• Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định Công ty;

• Môi trường làm việc trẻ, ổn định lâu dài, thân thiện, đoàn kết, nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn;

• Tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi, hiếu hỉ, tặng quà vào một số ngày lễ tết đặc biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà

